Tachtig doden bij aanslag met een bomauto in Irak

24/11/16 - 15u49 Bron: Belga

Sjiitische moslims op weg naar Karbala © ap.

Bij een aanslag met een bomtruck op een tankstation en een restaurant in de buurt van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn vandaag minstens tachtig mensen omgekomen, zo heeft de Britse openbare omroep gemeld en de Arabische nieuwszender al-Jazeera gemeld. Nog eens minstens twintig anderen raakten gewond.

Aan het tankstation nabij Hilla, 100 kilometer ten zuiden van Bagdad, stonden minstens zeven bussen die sjiitische pelgrims vervoerden die terugkwamen uit de stad Karbala na daar een religieus feest te hebben bijgewoond.



De slachtoffers zijn overwegend Iraniërs. Er zijn ook Bahreini's bij.



De aanslag is al opgeëist door de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Zij zegt dat er meer dan tweehonderd doden zijn.



IS pleegt in Irak voortdurend aanslagen die overwegend sjiieten viseren.



Sinds oktober voert het Iraakse leger een grootscheeps offensief tegen het IS-bolwerk Mosoel.