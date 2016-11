Laatste bevoorradingsroute IS naar Mosoel afgesneden volgens Sjiitische milities

Door: redactie

23/11/16 - 12u49

© afp.

Sjiitische milities hebben in het Sinjargebergte de laatste bevoorradingsroute van Islamitische Staat (IS) tussen Mosoel en Syrië afgesneden. Daarmee is de felbevochte stad in het noorden van Irak, die als laatste bolwerk van de terreurgroep in het land geldt, volledig geïsoleerd. Dat hebben de regeringsgezinde milities zelf gezegd.