Pentagon: "Offensief op Mosoel is beslissend moment in strijd tegen IS"

Door: redactie

17/10/16 - 05u31

© ap.

Het offensief op Mosoel, dat deze nacht gelanceerd werd, is een "beslissend moment" in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Ash Carter gezegd.

"Dit is een beslissend moment in onze campagne om Islamitische Staat een duurzame nederlaag toe te dienen", aldus Carter. "We hebben er vertrouwen in dat onze Iraakse partners zullen winnen tegen onze gemeenschappelijke vijand en Mosoel en de rest van Irak zullen bevrijden van de haat en de brutaliteit van IS."



Moeilijke strijd

Carter benadrukte ook dat Washington Irak zal blijven steunen. "De Verenigde Staten en de andere landen van internationale coalitie houden zich klaar om de Iraakse veiligheidstroepen, de (Koerdische) pesjmerga's en het Iraakse volk te ondersteunen in de moeilijke strijd die zij zullen moeten voeren."



IS-bolwerk

De Iraakse premier Haider al-Abadi kondigde gisteren aan dat het langverwachte offensief om Mosoel te heroveren van IS van start is gegaan. Mosoel is een van de resterende IS-bolwerken nadat de jihadistenbeweging bij een grootschalig offensief in 2014 vanuit het niets grote delen van Irak veroverde.