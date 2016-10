VN "extreem bezorgd" over lot bevolking tijdens offensief Mosoel

Door: redactie

De Verenigde Naties hebben hun "extreme bezorgdheid" uitgedrukt rond de veiligheid van de bevolking van Mosoel na de lancering door het Iraakse leger van het offensief om de stad Mosoel te heroveren van terreurgroep Islamitische Staat.

"Ik ben zeer bezorgd over de veiligheid van de 1,5 miljoen mensen die leven in Mosoel en die getroffen kunnen worden door de militaire operaties om de stad te heroveren van IS", aldus de coördinator van het VN-Bureau voor humanitaire zaken Stephen O'Brien. "De families zijn blootgesteld aan een extreem risico om tussen twee vuren terecht te komen of het doelwit te worden van sluipschutters. Tienduizenden Iraakse meisjes, jongens, mannen en vrouwen riskeren als levend schild te worden gebruikt."



Nieuw Aleppo

Volgens O'Brien kunnen "afhankelijk van de intensiteit en de omvang van de gevechten tot een miljoen mensen gedwongen worden om hun huizen te verlaten". Eerder verklaarden de VN al dat het offensief "een nieuw Aleppo" zou kunnen worden.



Hulporganisaties waarschuwden vorige week al voor een nieuwe vluchtelingencrisis in Irak naar aanleiding van het offensief. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) schat dat ongeveer 700.000 mensen de stad zullen moeten ontvluchten en humanitaire hulp zullen nodig hebben.



180 miljoen euro

Er zijn echter slechts 51.000 plaatsen beschikbaar in noodopvangkampen, en sommige van die kampen zijn niet geschikt om ontheemden op te vangen omdat er in de buurt gevechten plaatsvinden, meldde het Norwegian Refugee Council. Volgens UNHCR is ongeveer 200 miljoen dollar (180 miljoen euro) nodig om de vluchtelingen uit Mosoel de nodige hulp te bieden.