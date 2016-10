De strijd om Mosoel is begonnen

Door: redactie

17/10/16 - 00u57 Bron: CNN, Belga

Aboe Bakr al-Baghdadi riep op 29 juni 2014 in de Grote Moskee van Mosoel het kalifaat uit. © afp.

De strijd om de Iraakse stad Mosoel is begonnen. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi in een verklaring op televisie gemeld. Doel van de operatie is om de stad terug te roven van terroristische organisatie Islamitsiche Staat.

Verwacht wordt dat de strijd weken of zelfs maanden zal duren, aldus CNN. Het offensief was al lang aangekondigd, terwijl zowel de door de VS geleide coalitie tegen IS als de Iraakse troepen al meer dan een jaar luchtaanvallen uitvoeren tegen de jihadisten. Voor hun offensief krijgen de regeringstroepen steun van de VS en Groot-Brittannië, die onlangs extra militairen naar Irak stuurden.



"Zoals God het wil, zal de beslissende strijd snel beginnen", verklaarde al-Abadi gisteren al. Het Iraakse leger strooide via de lucht bovendien tienduizenden pamfletten over Mosoel, met daarop de boodschap dat het "tijd is voor de overwinning".



IS-bolwerk

Mosoel is een van de resterende IS-bolwerken nadat de jihadistenbeweging bij een grootschalig offensief in 2014 vanuit het niets grote delen van Irak veroverde.



De Verenigde Naties vrezen dat dit offensief een grootschalige humanitaire ramp, "een nieuw Aleppo", zal veroorzaken en dat tot een miljoen mensen ontheemd zullen geraken.