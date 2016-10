Duizenden pamfletten waarschuwen inwoners Mosoel dat offensief nakend is

bewerkt door: Laurence Schoukens

16/10/16

Archiefbeeld © getty.

Het Iraakse leger heeft gisteravond vanuit de lucht tienduizenden pamfletten over Mosoel uitgestrooid. Daarmee wil het de inwoners waarschuwen dat het een offensief plant tegen de Noord-Iraakse metropool die in handen is van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Sommige pamfletten geven de burgers veiligheidsaanbevelingen.

Mosoel is een van de resterende IS-bolwerken dat de terreurbeweging

bij een grootschalig offensief in 2014 veroverde. IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi riep toen het "kalifaat" uit, maar intussen heeft IS in Irak al heel wat steden, waaronder Fallujah, Tikrit, Sinjar en Ramadi, prijs moeten geven, telkens met een hoge tol aan burgerslachtoffers.



Met pamfletten met daarop teksten als 'Tijd voor een schoon Irak zonder IS of een ander donker geloof' wil het Iraakse leger de inwoners waarschuwen dat het een offensief wil starten om Mosoel van IS te bevrijden. Daarnaast raden de pamfletten burgers aan om weg te blijven uit sommige delen van de stad, niet in paniek te raken en ramen en deuren dicht te houden.



Steun

Voor hun offensief krijgen de regeringstroepen steun van de VS, die onlangs extra militairen naar Irak stuurden, van de Iraaks-Koerdische Peshmerga en van Britse en Franse raadgevers.



Volgens de Koerdische Peshmerga-strijders is de aanval al begonnen. Dat bericht de krant 'De Tijd'. De Amerikaanse artillerie zou projectielen afgevuurd hebben op IS-doelen ten oosten van de stad, maar de Amerikanen ontkennen dat.



"Een nieuw Aleppo"

Afgelopen vrijdag waarschuwden hulporganisaties dat het geplande offensief kan leiden tot een nieuwe vluchtelingencrisis in het land. De Verenigde Naties vrezen dat tot een miljoen mensen ontheemd zullen raken. Sommigen vrezen voor een grootschalige humanitaire ramp, "een nieuw Aleppo".



Mosoel en Aleppo hebben veel gemeen. In beide gebieden worden de burgers gegijzeld door jihadisten en gebruikt als menselijk schild tegen luchtaanvallen. Er is een schrijnend tekort aan levensmiddelen, een hoge kindersterfte en er worden chemische wapens ingezet.



Verschillen

Twee grote verschillen: Mosoel is volledig in handen van de terroristen en in Aleppo huizen, althans volgens het anti-Assadkamp, naast IS- en Al-Nusra-terroristen ook nog gematigde rebellen. En anders dan in Aleppo, wordt in Mosoel nog niet opgeroepen tot het instellen van een no-flyzone.



Nog voor het offensief heeft IS een mogelijke opstand onderdrukt door 58 "verraders" door verdrinking de dood in te jagen. Die zouden het met de regering in Bagdad op een akkoord hebben willen gooien. Ze zouden bij het opgeven van Mossoel ongehinderd naar het Syrische Deir Ezzor mogen vertrekken om daar strijd te leveren. Ook in Aleppo kregen de jihadisten het voorstel de stad ongehinderd te verlaten mits zij zich overgaven.



Mosoel is nog niet geheel omsingeld. De zowat 60.000 IS-militanten beschikken momenteel nog over een aanvoerlijn naar Tel Afar.