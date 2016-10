Flyers moeten inwoners van Mosul waarschuwen: strijd om de stad is losgebarsten

Bewerkt door: Redactie

16/10/16 - 05u35 Bron: ANP

© ap.

In Irak is een grote militaire operatie van start gegaan om de stad Mosul te heroveren op terreurorganisatie Islamitische Staat. Dat melden Turkse en Iraakse media. De bevolking is met flyers gewaarschuwd voor het op handen zijnde offensief.

De Iraakse luchtmacht zou duizenden pamfletten boven de stad Mosul hebben uitgestrooid, zo meldt CNN. 'Het is tijd voor een overwinning', zo staat in het pamflet te lezen. 'Tijd voor een schoon Irak, bevrijd van IS en alle andere donkere geloven', zo wordt de Iraakse president Haider al-Abadi geciteerd.Bewoners wordt aangeraden uit sommige delen van de stad weg te blijven, niet in paniek te raken en ramen en deuren dicht te houden. 'We zullen Mosul bevrijden en weer veiligheid en stabiliteit brengen in de regio.'



De Amerikaanse artillerie zou op 20 kilometer van de stad projectielen hebben afgevuurd op IS-doelen ten oosten van de stad, zo zegt een commandant van Peshmerga-strijders. De Amerikanen ontkennen echter dat de aanval begonnen is.Executie 58 deserteursMosul is in omvang de tweede stad in Irak. De stad is van groot strategisch belang voor IS. Het werd in 2014 door IS ingenomen en tot hoofdstad van het Iraakse deel van het kalifaat uitgeroepen.



Twee dagen geleden werden 58 deserteurs door IS geëxecuteerd. Zij zouden van plan zijn geweest om Mosul zonder strijd over te dragen aan Iraakse regeringstroepen.Bij de poging de stad te heroveren worden de Iraakse regeringstroepen bijgestaan door militaire eenheden die door Turkije zijn getraind in Bashiqa, in het noorden van Irak.