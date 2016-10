Door: redactie

15/10/16 - 15u52 Bron: Belga

Ravage in Bagdad na een eerdere aanslag © Photo News.

Bij een zelfmoordaanslag tegen een religieuze bijeenkomst van sjiitische pelgrims zijn vandaag in Bagdad tientallen doden en gewonden gevallen.

Cijfers over de dodentol variëren naargelang de bron van 17 tot 41. Dertig tot vijftig mensen liepen verwondingen op bij de aanslag, die inmiddels is opgeëist door de soennitische terreurgroep Islamitische Staat (IS). De bijeenkomst vond plaats in een tent op een drukke markt in het noordelijke district al-Shaab van de Iraakse hoofdstad.