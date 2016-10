Saddam Hoessein folterde gevangenen in New York

Door: redactie

14/10/16 - 15u47 Bron: Belga

De voormalige Iraakse leider Saddam Hoessein. © ap.

De voormalige president van Irak Saddam Hoessein hield in de kelder van de Iraakse ambassade in New York, vlak bij Central Park, een martelkamer. Dat schrijft de New York Post op basis van getuigenissen van twee anonieme Iraakse functionarissen. Lokale Irakezen werden daarin regelmatig gevangen gehouden, tot wel vijftien dagen lang, om af te dwingen dat hun familieleden terug zouden keren naar Irak.

"Het was een donkere kamer. De deuren waren versterkt zodat niemand in of uit kon breken. Het was zelfs niet nodig om de kamer geluiddicht te maken", getuigt een van functionarissen. Mensen werden er gemarteld door agenten van Mukhabarat, de Iraakse geheime dienst, met verscheidene technieken. Daarbij werden onder andere koperdraden, rubberen buizen en houten planken gebruikt. Gevangenen werden er ook de nagels uitgetrokken en in elkaar geslagen. Over heel de wereld zouden dergelijke martelkamers geïnstalleerd zijn in ambassades, met name in Oost-Europese en Arabische landen.



Het gebeurde ook vaak dat gevangenen overleden in de kelder. Hun lijken werden dan terug naar Irak gestuurd in diplomatieke tassen en kisten, die niet door de douane gecontroleerd mochten worden.