Onze F16's voerden al 105 missies uit tegen IS

Door: redactie

30/09/16 - 13u53 Bron: vtmnieuws.be

video De Belgische F16's hebben de eerste drie maanden van hun operatie tegen terreurgroep IS, 105 missies uitgevoerd. Ze hebben vooral Mosoel bestookt, het bolwerk van IS in het noorden van Irak.

Deze week toonde VTM NIEUWS al beelden die collega Robin Ramaekers als eerste tv-journalist mocht filmen. Vanmorgen heeft de luchtmacht voor het eerst ook meer informatie gegeven en ook nieuwe beelden. Op beelden is te zien hoe vier Belgische F16's een precisiebombardement uitvoeren op een tot bommenfabriek omgebouwde kippenkwekerij. Het is het grootste IS-bolwerk in het noorden van Irak. Het hele complex wordt met de grond gelijk gemaakt.



Boven Irak

Op het hoofdkwartier van Defensie wordt na drie maanden voor het eerst sinds het begin van de operatie gecommuniceerd over de cijfers achter operatie 'Desert Falcon'. "Het leeuwendeel van onze zendingen worden uitgevoerd boven Irak, meer dan 90 procent, dus minder dan 10 procent van onze zendingen zijn boven Syrië", zegt Frederik Vansina, Generaal-Majoor Luchtcomponent. 93 procent van de Belgische aanvallen vondt plaats boven Irak, geconcentreerd op IS-bolwerk in Mosoel. Slechts zeven procent van de missies vond plaats boven Syrië, allemaal op en rond het IS hoofdkwartier in Raqqa.



"Geen burgerslachtoffers"

Onze F16s streven naar nul procent 'collateral dammage', geen burgerslachtoffers dus. Moeilijk te verifiëren op het terrein uiteraard maar de terughoudendheid wordt weerspiegeld door de cijfers wat het inzetten van wapens betreft. In 44 procent van de Belgische missies worden er effectief bommen geworpen op IS-doelwitten. 56 procent van de vluchten worden uitgevoerd om het terrein te verkennen of om af te schrikken.



Dat de Belgische operatie niet zonder gevaar is, mag duidelijk zijn. "Zeker als onze piloten 's nachts vliegen zie je lichtkogels van geschut. Maar ze vliegen op grote hoogte en ze weten dat dat tuig hen kan raken", aldus Frederik Vansina.