Minstens tien doden bij bomaanslag in Bagdad

10/09/16 - 02u20 Bron: Belga

(Archieffoto) Op 6 september ontplofte ook al een bomauto in Bagdad. © twitter @ammar_afp.

In het centrum van Bagdad zijn gisteravond om iets voor middernacht minstens tien mensen omgekomen bij de ontploffing van twee auto's voor een winkelcentrum. Er vielen ook 28 gewonden, zo klinkt het bij de politie.

Volgens een politiekolonel werd één explosie veroorzaakt door een geparkeerde auto en een andere door een wagen gevuld met explosieven die bestuurd werd door een kamikaze.



Voorlopig is er sprake van 10 doden en 28 gewonden. De ontploffingen gebeurden iets voor middernacht. Op dat moment waren de winkels in het winkelcentrum nog open omdat het Offerfeest voor de deur staat. Maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken vielen er in het winkelcentrum geen slachtoffers.



De dubbele aanslag werd niet onmiddellijk opgeëist, maar het grootste deel van de aanslagen die de laatste maanden plaatsvonden in Bagdad werden geclaimd door Islamitische Staat (IS). Hoewel die laatste verschillende nederlagen moest slikken in Irak, blijft de terreurgroep er bloedige aanslagen plegen waarbij vooral de sjiieten worden geviseerd.



In juli vond in de wijk Karrada nog een zware aanslag plaats waarbij 300 doden vielen. In diezelfde wijk werden op 6 september opnieuw minstens zeven mensen gedood bij een aanslag.