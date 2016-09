Ruim 400 extra Amerikaanse militairen ingezet voor aanval op Mosoel

Door: redactie

De afgelopen dagen werden in Irak 400 extra Amerikaanse troepen ingezet, terwijl de lokale troepen zich voorbereiden op een offensief in Mosoel. Dat heeft de woordvoerder van de internationale anti-IS-coalitie in Irak en Syrië gezegd.

Volgens kolonel John Dorrian is het aantal Amerikaanse soldaten dat in Irak gestationeerd is de afgelopen week toegenomen van 4.000 naar 4.460, een verhoging die begin dit jaar werd goedgekeurd.



De woordvoerder van de coalitie die al twee jaar IS bestrijdt, zei niet wat de precieze missie is van de extra troepen. Hun aankomst in Irak valt wel samen met de voorbereidingen van de Iraakse veiligheidstroepen op hun offensief in Mosoel, de tweede stad van Irak en het laatste bolwerk van IS in het land.



De Verenigde Staten leiden een internationale coalitie die luchtaanvallen uitvoeren op IS-stellingen in Irak, en hebben er ook honderden militaire adviseurs die de regeringstroepen opleiden en helpen.



De Amerikaanse generaal Joe Votel, het hoofd van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten, zei vorige week nog dat Mosoel tussen dit en het einde van het jaar heroverd zou kunnen worden.



Voordat de stad in juni 2014 in handen van IS viel, telde Mossoel ongeveer twee miljoen inwoners, maar volgens de Verenigde Naties is dat aantal vandaag gehalveerd. Volgens kolonel Dorrian bevinden er zich tussen de 3.000 en 4.000 IS-strijders in de stad.