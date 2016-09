VN deelt voedselpakketten uit aan meer dan 30.000 hongerigen in Irak

Door: redactie

6/09/16 - 16u17 Bron: ANP

Iraakse veiligheidstroepen trekken Qayara binnen na het verdrijven van Islamitische Staat. © ap.

Na de bevrijding van de Noord-Iraakse stad Qayara uit handen van Islamitische Staat (IS) hebben de Verenigde Naties voedselhulp verdeeld onder meer dan 30.000 noodlijdenden. De mensen leden extreme honger tijdens de twee jaar durende belegering van de stad. Dat heeft het Wereldvoedselprogramma (WFP) verklaard.

De situatie in Qayara blijft erg moeilijk. Vele winkels en zaken zijn gesloten of verwoest. Bovendien heeft de bevolking nauwelijks toegang tot zuiver water, stroom of medische zorgen. De verdeelde hulp is net voldoende om de mensen een maand lang verder te helpen.



Iraakse troepen hadden eind augustus terreurorganisatie IS uit Qayara verdreven. De stad wordt beschouwd als een uitvalsbasis voor een offensief tegen het 60 kilometer verder noordelijk gelegen IS-bastion Mosoel. Volgens de VN zijn in Irak rond de tien miljoen mensen op hulp aangewezen.