Minstens negen doden bij ontploffing van bomauto in Bagdad - IS eist aanslag op

Door: redactie

6/09/16 - 01u30 Bron: Reuters, AFP, Belga

Een foto van een buurtbewoner ten tijde van de aanslag in de wijk Karrada in Bagdad. © Twitter: @amar_afp.

Minstens negen personen zijn deze nacht omgekomen bij een ontploffing van een bomauto in de buurt van een ziekenhuis in het centrum van Bagdad. Dat heeft de politie aangekondigd. Terreurorganisatie Islamistische Staat eiste de aanslag op.

De aanval vond plaats in de buurt van de plaats waar in juli nog een bom ontplofte. Het ging om de zwaarste aanslag ooit in de Iraakse hoofdstad, met 300 te betreuren dodelijke slachtoffers.



Brand

Het voertuig, een bestelwagen gevuld met explosieven, ontplofte gisteren iets voor middernacht (23 uur in België), en veroorzaakte volgens de politie brand in verschillende nabijgelegen winkels. Voorlopig is er volgens de politiekolonel sprake van negen dodelijke slachtoffers en minstens twintig gewonden.



De aanslag werd door terreurgroep Islamitische Staat opgeëist. De aanslag vond plaats in de buurt van de plek waar IS in juli nog 324 mensen doodde in de dodelijkste aanslag in het land sinds de verdrijving van Saddam Hoessein.