Vermiste Madeleine McCann: politie vraagt meer geld voor onderzoek

22/08/17 - 13u12 Bron: Sky News, Independent

Madeleine 'Maddie' McCann verdween in mei 2007 uit de vakantieflat van haar ouders in Portugal. © PA.

De politie van Londen gaat om extra fondsen vragen voor het onderzoek naar de verdwijning van Madeleine McCann, het meisje dat in mei 2007 verdween uit het vakantiehuis van haar ouders in Portugal. 'Maddie' was toen drie jaar.

In april liet de Londense politie weten dat het een 'betekenisvol' spoor volgde dat commissaris Mark Rowley omschreef als "zeer de moeite waard".



De politie wil nu meer budget om een laatste spoor te volgen in de Operatie Grange, zo meldt Sky News. Die operatie kostte al 11 miljoen pond (12 miljoen euro).



"Het is complex en niet zo rechtlijnig als we gehoopt hadden, maar het loont de moeite", laat een politiebron aan Sky News weten.



Een woordvoerder van de Metropolitan Police verklaarde dat er tot september fondsen voorradig zijn en dat "details over toekomstige budgetten zullen vrijgegeven worden wanneer dat gepast is".



Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat de Metropolitan Police nog geen aanvraag voor bijkomend budget heeft ingediend, "maar elk verzoek daartoe zal in overweging genomen worden".



Op 3 mei 2007 verdween de toen driejarige Madeleine McCann uit de vakantieflat van haar ouders in Praia da Luz, in het zuiden van Portugal. Dat leidde tot één van de meest opmerkelijke en duurste politieonderzoeken ooit. Sinds 2011 speurt ook Scotland Yard naar het meisje, maar het aantal speurders die op de zaak zitten werd in 2015 van 29 naar vier teruggebracht.