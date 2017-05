10 jaar geleden verdween Maddie McCann. Dit zijn de meest plausibele theorieën

PHILIPPE GHYSENS

3/05/17 - 05u00

© REUTERS.

Vandaag precies tien jaar geleden verdween Maddie McCann in het Portugese Praia da Luz. Sindsdien werd het Britse meisje liefst 8.658 keer 'gezien' in 101 landen - ook twee keer in België - maar noch de politie noch talloze privédetectives konden ooit een doorbraak forceren. Wat gebeurde er die avond op 3 mei 2007? Dit zijn de vijf meest plausibele theoriëen.

1 SLACHTOFFER VAN PEDOFIELEN

Maddie McCann was bijna 4 jaar toen ze met haar ouders Kate en Gerry op vakantie was in een resort in het Portugese Praia da Luz. Het kind bleef in het appartement terwijl de ouders iets gingen drinken. Maddie verdween spoorloos, haar broer en zus waren wel nog in de woning toen de ouders terugkeerden. In de streek zou in die periode een bende pedofielen actief geweest zijn. Moeder Kate McCann gelooft in die theorie. Ze beschuldigde de Portugese politie er al van seksmisdrijven van pedofielen met kinderen van toeristen in de doofpot gestoken te hebben. Detective Dave Edgar is ook een groot aanhanger van die hypothese. Volgens hem zit Maddie nog steeds in een netwerk van pedofielen. Het meisje zou intussen 14 jaar zijn en ergens in Portugal vastgehouden worden. Ze zou niet weten wie ze is of wie haar ouders zijn. "De kans dat ze nog leeft, is reëel en het is best mogelijk dat we haar nog kunnen vinden", zegt de detective.