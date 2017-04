"Ik zag Maddie": ex-piloot onthult hoe hij 10 jaar geleden achtervolging inzette

Karen Van Eyken

28/04/17 Bron: Daily Star

Op 3 mei 2007 verdwijnt Maddie McCann spoorloos uit een Portugees vakantieoord. Het Britse meisje was toen 3 jaar oud. Een maand later neemt een piloot Maddie waar op 22 kilometer van de plaats waar ze verdween. Hij is er zeker van dat zij het is en zet de achtervolging in.

De nu 76-jarige Andre van Wyk, die ondertussen gepensioneerd is, doet 10 jaar na de verdwijning van het Britse meisje zijn verhaal aan boulevardblad 'Daily Star'.



"Ik was onderweg van Portimao naar Lagos toen een paardenkoets uit de tegenovergestelde richting kwam. Er zat een koppel op", vertelt van Wyk. "Ze waren van middelbare leeftijd en gekleed zoals zigeuners. Dan kreeg ik die vrouw in het oog. Ze wiegde een jong meisje met blonde haren." © epa.

De verdwijningszaak was toen alomtegenwoordig. De toenmalige piloot aarzelde dan ook geen moment. Hij keerde om en besloot de koets te achtervolgen. "De vrouw bedekte het gezicht van het kindje met een kledingsstuk", verklaart van Wyk.



De man volgde de koets tot aan een zigeunerkamp nabij de plaats Parchal. Daarna verwittigde hij de politiediensten. "Zij hebben mijn verklaring genoteerd", aldus van Wyk. Of zijn getuigenis ernstig genomen werd en of de speurders er iets mee gedaan hebben, weet hij niet. © photo news.