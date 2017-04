Speurder Scotland Yard over zaak-Maddie: "We hebben nog altijd piste die oplossing kan bieden"

© reuters.

3 mei 2017 sluipt dichterbij. Dan is het tien jaar geleden dat de toen driejarige Maddie McCann in het Portugese vakantieoord Praia da Luz verdween. Mark Rowley van Scotland Yard zegt dat zijn team "nog altijd belangrijke onderzoekpistes" volgt, waarvan er "één mogelijk een antwoord kan bieden". Tegelijk blijft hij realistisch: "Een klein aantal zaken raakt helaas nooit opgelost." Hij sluit wel uit dat de ouders, Kate en Gerry McCann, achter de verdwijning van hun dochtertje zitten.

De media-aandacht voor de ontvoeringszaak-Maddie McCann is de laatste weken weer enorm toegenomen. Volgende week is het kleine meisje immers exact tien jaar vermist. Na al die jaren weten de speurders nog altijd niet wat er precies met Maddie gebeurd is. Opmerkelijk, want 90 procent van de serieuze zaken die Scotland Yard onderzoekt, wordt opgelost.



Er kropen al heel wat middelen in het speurwerk, dat tot op vandaag doorloopt. Op dit moment werken er wel "nog maar" vier mensen - van de ooit 29 - voltijds op het dossier, en die hebben volgens Rowley zeker nog nuttig werk te verrichten. "Als we de overblijvende pistes niet belangrijk zouden vinden, zouden we ze niet onderzoeken", zegt hij. "Ik kan nu nog niet zeggen of we ergens zullen geraken, omdat we een belangrijke piste nog aan het uitspitten zijn." Meer wil hij er niet over zeggen om het onderzoek niet in gevaar te brengen.



"We hebben geen bewijzen of Maddie nog leeft of niet, dit is een verdwijningszaak", wil Rowley wel kwijt. "Mijn team is realistisch over de eventuele afloop, zeker nu maanden jaren zijn geworden." Maar het meisje kan volgens hem zeker nog in leven zijn. De piste van een "uit de hand gelopen inbraak" noemt Rowley "een logische hypothese" die hij "niet uitsluit". Het is voor hem alleszins duidelijk dat de ouders niets te maken hebben met de verdwijning van Maddie en dat het meisje hoe dan ook ontvoerd werd.



Het oorspronkelijke onderzoek van de Portugese politie werd in 2009 afgesloten, maar twee jaar later liet de Britse overheid de zaak herzien. Meer dan 40.000 documenten werden uitgeplozen, meer dan 600 mogelijke betrokkenen ondervraagd. In 2013 werden in Portugal vier verdachten verhoord, maar bewijzen van hun betrokkenheid kwamen er niet en ze werden geschrapt van de lijst.