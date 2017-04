Ex-topspeurder heeft eigen theorie over Maddie: "Verborgen in wirwar van grotten"

© reuters.

De voormalige topspeurder Paulo Pereira Cristovao denkt dat er nog altijd iemand is die de politie niet de hele waarheid heeft verteld over de zaak-Maddie McCann. Volgens hem is het best mogelijk dat de toen driejarige Madeleine meegenomen werd naar de wirwar van grotten in het Portugese badplaatsje Burgau, op vijf kilometer van Praia da Luz waar ze het laatst gezien werd.

Cristovao kwam op zijn theorie door zichzelf in de schoenen van de ontvoerder te plaatsen, toen hij voor het eerst het appartement van het Ocean Club-complex onderzocht. Daar verdween Maddie tijdens een vakantie met haar ouders in de Algarve op 3 mei 2007. Dat is binnenkort dus exact tien jaar geleden, wat aanleiding geeft tot vernieuwde aandacht voor het dossier.



"Ik stel mijzelf in de plaats van iemand die niks kent van de straten of de regio", zegt Cristovao in The Sunday Mirror. "Waar zou ik het lichaam van een meisje verstoppen?" Hij beschrijft hoe hij in de deuropening van het resort in Praia da Luz stond en nadacht. "Rechts heb je Portimao, een plaats met veel volk en veel gebouwen. Als ik haar zou ontvoerd hebben, zou ik niet daarheen gaan. Ik zou naar links gaan en de eerste zijstraat nemen." De agent testte het uit en reed met zijn auto meteen tot in Burgau. "Een strand niet veraf met heel wat rotsen en grotten. Een goede plek om iemand te verstoppen. Voor zover ik weet onderzocht de politie het terrein nooit omdat je dan duikers nodig hebt."



Cristovao, die in 2007 aan het hoofd kwam te staan van de Portugese Child Focus, vindt zijn piste niet minder onwaarschijnlijk dan de vele andere die zigeuners en zelfs aliens als ontvoerders naar voren schoven. "We hebben de laatste tien jaren zoveel onnozele theorieën gehoord. Als we iets niet begrijpen, dan maken we het ingewikkelder."



De agent benadrukt dat hij ervan overtuigd is dat Maddies ouders, Kate en Gerry, niets met haar dood te maken hebben, ook al verweet hij hen tien jaar geleden nalatigheid. Hij is van oordeel dat er heel veel fouten gemaakt zijn in het dossier en dat er daardoor nooit opheldering kwam.