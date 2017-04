Detective: "Maddie leeft in de Portugese Algarve zonder zelf te weten wie ze echt is"

Karen Van Eyken

10/04/17 - 13u47 Bron: Daily Mail

© afp.

Voormalig detective Dave Edgar meent dat Maddie McCann "in het volle zicht is verborgen". De man is er dan ook stellig van overtuigd dat het meisje nog leeft en dat de mysterieuze zaak alsnog kan worden opgelost.





© AFP. Drie jaar lang hielp hij als detective mee met de zoektocht naar Maddie op vraag van haar ouders. Edgar is er naar eigen zeggen zeker van dat Kate en Gerry McCann niet betrokken zijn bij de verdwijning van hun eigen dochter. Hij werd door hen ingehuurd nadat het Portugese gerecht het onderzoek had stopgezet. In 2011 nam het Britse gerecht de zaak over.



Madeleine McCann verdween in 2007 toen ze met haar ouders op vakantie was in Praia da Luz. Indien het meisje nog in leven is, wordt ze veertien jaar oud in mei en zal ze er heel anders uitzien dan haar foto's op de verdwijningsposters. © epa.

Volgens de 60-jarige Edgar, die nu het detectivebureau Alpha Group Investigations leidt, is de ontvoering het werk van een bende pedofielen."De kans dat Maddie nog leeft, is reëel", verklaarde hij aan de Britse tabloid Sunday Express.



Volgens hem woont het meisje ergens in Portugal zonder te weten wie ze echt is en is ze zelfs in het volle zicht verborgen. "Als je niet alleen de populaire toeristische plaatsen in de Algarve in ogenschouw neemt, dan blijven er nog tal van geïsoleerde plekken over waar het meisje op dit moment zou kunnen vastgehouden worden." © epa.