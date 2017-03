"Ontvoerder Maddie McCann gaat uiteindelijk praten"

Door: redactie

27/03/17 - 16u34 Bron: The Mirror, AD.nl

Maddie McCann verdween bijna tien jaar geleden in Portugal als 3-jarige peuter. De foto ernaast toont haar hoe ze er als 6-jarige uit zou zien. Inmiddels zou ze een tiener zijn. © AFP.

Het is een van de meest mysterieuze vermissingszaken ooit. Zou het Britse meisje Maddie McCann ooit nog worden gevonden? De Britse detective Dave Edgar heeft hoop. Hij meent dat degene die de ontvoering op zijn kerfstok heeft, iemand in vertrouwen neemt om zijn hart te luchten. En dan is de doorbraak nabij.

Zolang er nog geen lichaam gevonden is, is er hoop dat Maddie nog leeft Detective Dave Edgar

Edgar, die de zaak jarenlang onderzocht, gelooft nog steeds dat Maddie leeft. "Zolang er nog geen lichaam gevonden is, is er hoop dat Maddie nog leeft". Hij vermoedt dat iemand de ontvoerder beschermt. "Uiteindelijk neemt de dader iemand in vertrouwen. Zo'n daad kun je niet voor jezelf houden. Wie daarom meer over de zaak weet, moet hiermee naar buiten treden. De dader mag niet in bescherming worden genomen", zegt hij in de Britse krant Mirror.



Hij roept ook op tot een grote Europese campagne om mensen nogmaals te bewegen - indien zij meer weten - zich te melden. De detective vermoedt dat het meisje - dat inmiddels bijna 14 jaar moet zijn - wordt vastgehouden in een kelder zoals de slachtoffers destijds van de Oostenrijker Josef Fritzl.



Het onderzoek naar de verdwijning van Maddie heeft inmiddels meer dan 12 miljoen euro gekost. Scotland Yard kreeg onlangs 97.000 euro om te onderzoeken of het meisje mogelijk in handen is gevallen van een bende mensensmokkelaars.



Maddie verdween in 2007 toen ze met haar ouders op vakantie was in Portugal. Ze was toen bijna 4 jaar. Haar ouders waren 's avonds uit eten en lieten hun drie kinderen - onder wie Maddie - in het appartement slapen. Naderhand bleek het meisje verdwenen. De zaak leidde tot veel beroering in zowel Groot-Brittanië als Portugal. Geregeld stellen mensen het meisje ergens gezien te hebben.