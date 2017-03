Misdaadexperte: "Zoektocht naar dode Maddie is geld- en tijdverspilling"

© ap.

MADDIE MCCANN "Het heeft geen zin om zo veel geld uit te geven want niets zal dit kind weer levend maken." Dat zegt misdaadexperte Pat Brown, die enkele jaren geleden een boek schreef over de nog altijd niet opgeloste zaak van Madeleine McCann. Volgens Brown is Maddie nooit ontvoerd en leeft het meisje al sinds 2007 niet meer.

Brown volgt de zaak van dichtbij en heeft haar eigen theorie over de dramatische vakantie in Portugal van het Britse gezin McCann. "Dat Madeleine zou ontvoerd zijn, is hoogst onwaarschijnlijk", zegt Brown aan news.com.au. "Ik baseer mij daarvoor op de beschikbare tijd, op het bewijsmateriaal ter plaatse en op elk ander bewijs dat nog opdook."



De Amerikaanse experte in daderprofielen vermoedt dat Maddie om het leven kwam na een ongeluk en dat haar dood daarna verdoezeld werd. "De bewijsstukken wijzen op een ongeluk dat veroorzaakt werd door verwaarlozing en eventuele medicatie. Ik denk dat het lijkje naar een afgelegen plaats werd overgebracht en dat het nooit zal gevonden worden."



"Geld kon naar andere kinderen gaan"

De kritiek van Brown op de "geldverspilling" komt er nadat het British Home Office vorige week nog maar eens bijna 100.000 euro toekende aan het onderzoek dat met zes maanden verlengd werd tot september. De politie is inmiddels bijna tien jaar op zoek naar de kleine Madeleine McCann, die net geen vier was toen ze op 3 mei 2007 spoorloos verdween in het Portugese vakantieoord Praia da Luz. Haar ouders, Kate en Gerry McCann waren toen aan het dineren met vrienden in een restaurant even verder en hadden hun dochtertje alleen achtergelaten. Aan de speurtocht naar Maddie, die vandaag 13 zou zijn, werd al meer dan 12,7 miljoen euro gespendeerd.



"Er zijn nog andere verdwenen Britse kinderen die niet dezelfde aandacht krijgen en voor wie dat geld had kunnen uitgegeven worden", stelt Brown fors. Ze vindt ook dat Scotland Yard de fout heeft gemaakt om al helemaal in het begin bepaalde verdachten uit te sluiten. "Dat doe je niet op basis van theorieën maar pas als ze een alibi hebben waardoor ze met absolute zekerheid de misdaad niet begaan konden hebben", zegt ze. De grootste flater was volgens Brown om meteen van een ontvoering uit te gaan, terwijl daar helemaal geen bewijs voor was. "Dan moet je daarnaast ook andere pistes bewandelen."



Pedofilienetwerk

Dat Madeleine ontvoerd zou zijn door een crimineel pedofilienetwerk schat Brown in als "extreem onwaarschijnlijk". Die slaan eerder toe in arme gebieden of in het drugs- en prostitutiemilieu, beweert Brown. "Ze gaan niet zomaar een Britse toeriste wegkapen op een vakantiebestemming, want ze weten maar al te goed dat daar een omvangrijk onderzoek van komt."



Kate en Gerry McCann hebben altijd alle betrokkenheid bij de verdwijning van hun dochter ontkend. Vorige maand gaf het hoogste gerechtshof in Portugal hen ongelijk in hun zaak tegen het boek van de voormalige speurder Goncalo Amaral. Ook hij beweert daarin dat Maddie gestorven is en dat haar ontvoering daarna in scène werd gezet. De McCanns denken eraan om door te procederen tot het Europees Hof van de Rechten van de Mens.



Begin mei staan ze voor de vreselijk pijnlijke tiende verjaardag van de verdwijning van hun dochtertje Madeleine.