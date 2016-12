Kate McCann moet tiende kerst zonder dochter Maddie vieren: "Nog steeds cadeautjes in haar kamer"

bewerkt door: redactie

Maddie McCan en moeder Kate © rv.

De ouders van het Britse meisje Madeleine McCann hebben voor de tiende keer kerst gevierd zonder hun dochter. Madeleine verdween in 2007 toen ze met haar ouders op vakantie was in Portugal.

Mama Kate McCan (48) zou elk jaar cadeaus kopen voor haar verdwenen dochter. Samen met alle verjaardagsgeschenken liggen ze in Maddies kamer. Ze hoopt dat haar dochter op een dag naar huis komt en alles kan openen.



Onlangs liet Kate weten hoe erg ze haar dochter mist tijdens Kerstmis en de feestdagen. "Ze werd altijd enthousiast en hield enorm van kerstliedjes zingen. Ze zou hier moeten zijn en we zouden samen kerst moeten vieren." Lees ook Speurders volgen nieuw spoor om Maddie McCann terug te vinden: "Kans dat ze nog leeft, stijgt"

