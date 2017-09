Turkse religieuze koepel plant imamopleiding vanaf 12 jaar

JEROEN BOSSAERT

21/09/17 - 05u00

© Hollandse Hoogte / Kees van de Veen.

Het wordt binnenkort mogelijk voor Vlaamse tieners om een voorbereidende opleiding tot imam te volgen. De Turkse religieuze koepel Diyanet heeft zijn plannen daarvoor zo goed als klaar.

Je kan niet vroeg genoeg beginnen met een opleiding tot imam. Dat is de filosofie van de Turkse religieuze koepel Diyanet, die 73 moskeeën in ons land vertegenwoordigt. "In België en Europa leeft het idee dat een universitaire opleiding volstaat om imams te vormen, maar dat idee is fout", zegt Diyanet-directeur Coskun Beyazgül. "Je leidt geen imams op zoals je tomaten kweekt. Het vergt een ernstige aanpak en vooral veel tijd." Koranlessen Volgens de Turkse vereniging moeten jongeren daarom al vanaf het middelbaar de mogelijkheid krijgen om lessen te volgen die hen voorbereiden op een carrière als imam. In België bestaan er al enkele kleinschalige privé-initiatieven die Koranlessen aanbieden, maar Diyanet wil een volwaardige vorming voor tieners op poten zetten. In Houthalen beschikt het over gebouwen die voorlopig enkel gebruikt worden in de schoolvakanties en waar religieus geïnspireerde jeugdkampen georganiseerd worden, maar dat moet snel uitgroeien tot een 'imaminstituut'.

Opmerkelijk: Diyanet ligt in ons land al maanden onder vuur omdat het nauwe banden zou hebben met het regime van Turks president Erdogan. In een rapport van Staatsveiligheid werd de koepel zelfs onomwonden 'de lange arm van Erdogan' genoemd.



Privé-instituut

De instelling doet die beschuldigingen af als "onjuist" en zegt zich te willen focussen op een positieve rol in de Belgische moslimgemeenschap. Onder meer via hun plannen met imamopleidingen voor tieners. "We zijn die plannen aan het afronden", zegt Beyazgül. "We bekijken nog of we aan alle criteria kunnen voldoen om door de Vlaamse overheid erkend te worden als middelbare school, maar als dat niet lukt, dan organiseren we ons als privé-instituut met avond- en weekendlessen."



Wat zijn de twee grootste obstakels die een dergelijke opleiding tot imam in ons land nog kunnen dwarsbomen volgens Diyanet-directeur Coskun Beyazgül?