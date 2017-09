"Bij verbod op rituele besnijdenis, zullen alle joden in dit land moeten vertrekken"

Door: redactie

Artsen kunnen jongens beter niet ritueel besnijden zonder hun vrije wil, dat heeft het comité voor Bio-ethiek geadviseerd. Ook is het ongepast dat dit door de ziekenfondsen terugbetaald wordt. De Joodse gemeenschap in ons land is boos door dit advies: "Als het ooit tot een verbod op rituele besnijdenis komt, dan zullen alle joden uit dit land moeten vertrekken", zegt Michael Freilich van Joods Actueel vandaag op Radio 1.

Artsen kunnen jongens in de toekomst beter geen rituele gebaren uitvoeren zonder toestemming van de persoon zelf Robert Rubens van het comité voor Bio-ethiek Het Belgisch Raad­gevend Comité voor Bio-ethiek ontving begin 2014 van enkele artsen uit de Brusselse Iris Ziekenhuizen Zuid de vraag of het correct was dat ze rituele besnijdenissen bij jongens uitvoerden. Ook werden vraagtekens geplaatst bij het feit dat de rituele besnijdenis door het RIZIV terugbetaald wordt.



Het comité voor Bio-ethiek heeft drie jaar nodig gehad om een advies over rituele besnijdenis te formuleren. Dit heeft zo lang geduurd omdat het comité met de verschillende betrokken religies, moslims en joden, aan tafel heeft gezeten. Op basis van die gesprekken werd geoordeeld dat het lichaam belangrijker is dan het geloof, en omdat een besnijdenis onomkeerbaar is, zou dit ritueel pas mogen plaatsvinden wanneer de persoon in kwestie oud genoeg is om hier zelf over te beslissen. Robert Rubens van het comité heeft vanochtend op Radio 1 meer uitleg gegeven: "Artsen kunnen jongens in de toekomst beter geen rituele gebaren uitvoeren zonder toestemming van de persoon zelf."



Alternatief

Rubens heeft wel een alternatief voor de rituele besnijdenis: een symbolisch ritueel dat de religie respecteert, maar geen letsel nalaat. "Heel de wereld veroordeelt vrouwenbesnijdenis", zei Rubens vanochtend op de radio. "Maar over dezelfde ingreep bij jongens bestaat er nog altijd discussie. Het comité voor Bio-ethiek heeft nu echter geoordeeld dat er geen enkele reden is voor artsen om rituele gebaren uit te voeren. Een terugbetaling door ziekenfondsen is zeker niet gepast." Lees ook Ethisch comité stelt terugbetaling rituele besnijdenis in vraag

