Vrouw in nikab mag land niet in nadat ze weigert gezicht te laten zien op Zaventem

Een vrouw in nikab in de straten van Brussel in 2010. In 2011 werd een boerkaverbod ingeroepen in ons land. © belga.

Een vrouw met Deense nationaliteit is woensdag de toegang tot ons land ontzegd nadat ze weigerde haar gezicht te laten zien bij een grenscontrole op de luchthaven van Zaventem. Dat bericht staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Het dragen van een nikab is op ons grondgebied sinds 2011 verboden.

"Een vrouw met Deense nationaliteit komende van Tunis (hoofdstad van Tunesië, red.) landde woensdag op Zaventem met een nikab aan. Ze was onderweg naar Kopenhagen, Denemarken, en moest dus onze Schengengrenscontrole ondergaan", vertelt Francken in een Facebookpost.



"Nadat ze in Tunis al weigerde haar gelaat zichtbaar te maken, weigerde ze dit in Zaventem opnieuw. Onze grenspolitie weigerde haar vervolgens de toegang tot de Schengenzone. Zonder identiteitscontrole, geen toegang tot ons grondgebied. Vandaag werd ze teruggestuurd naar Tunesië. Mensen die zich weigeren te identificeren kunnen we onmogelijk toegang tot Schengen geven."

