Bourgeois verdedigt Homans in heisa rond hoofddoek-tweet

Bewerkt door: ADN

5/09/17 - 20u55 Bron: Belga

© photo news.

Volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) had zijn minister van Diversiteit Liesbeth Homans (N-VA) "een punt" toen ze eind augustus een vacaturemelding van de Vlaamse overheid waarbij een foto van een vrouw met hoofddoek te zien was, liet verwijderen op Twitter. "Bij vacatures moet je niet de indruk wekken dat je je richt op één bepaalde doelgroep", verklaarde de N-VA'er vanavond in Terzake. De minister-president benadrukte wel dat het zeker niet de bedoeling was om de vrouw in kwestie te kwetsen.