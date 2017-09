Schaap zet het op een loopje voor Offerfeest en Facebook lacht zich een kriek

Door: redactie

3/09/17 - 12u51 Bron: Facebook

© Thinkstock.

Dit Antwerpse schaap zorgde voor heel wat hilariteit op social media. Het beestje gaf zich vrijdag niet zomaar gewonnen tijdens het Offerfeest en ging voor zijn slachters op de vlucht. In een filmpje zie je hoe het de eerste de beste winkel binnen rent om aan zijn noodlot te ontsnappen.

Op de achtergrond hoor je mensen schaterlachen om het bijzondere schouwspel. Het schaap rent over de Antwerpse straten en verstopt zich vervolgens in de lokale Carrefour. Of het dier uiteindelijk toch op de slachtbank belandde, is niet duidelijk. Het filmpje werd gisteren op de Facebookpagina van PolCon - PolitieControles en gaat sindsdien viraal.



Op 1 september 2017 vierden miljoenen moslims het Offerfeest. Die dag staat in het teken van profeet Ibrahim. Vele moslimgezinnen offeren ter nagedachtenis van de profeet een schaap. Het vlees wordt verdeeld onder familie, vrienden of minderbedeelden.