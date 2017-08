Moslimexecutieve wil meer samenwerken bij onderzoek kandidaat-imams

EB

Salah Echallaoui, voorzitter van de Moslimexecutieve. © belga.

De Moslimexecutieve wil de samenwerking met de moskeeën opschroeven bij het onderzoek van de kandidaat-imams. Dat heeft voorzitter Salah Echallaoui vanavond aangekondigd. Gisteren sprak minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nog zijn wens uit dat de Moslimexecutieve bij elke moskee zou navragen welke imams er actief zijn, om zo een zicht te krijgen wie in onze moskeeën predikt.

Aanleiding voor het voornemen is het nieuws dat imam Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils, een tijdje in ons land verbleef. Hij postuleerde in Diegem naar de functie van imam, maar kreeg nul op het rekest.



"Als representatief orgaan van de islam, vestigt de Moslimexecutieve de aandacht op de extreme waakzaamheid die geboden is bij het onderzoek van de kandidaturen voor de functies van imam of prediker", zegt Echallaoui. Volgens de voorzitter spelen de imams en predikers "een sleutelrol binnen de moslimgemeenschap, en bij uitbreiding binnen de Belgische samenleving. Daarom moeten ze boven elke verdenking staan. Vereisten op theologisch, taalkundig en administratief vlak moeten worden gerespecteerd".



Daarom wil de Moslimexecutieve zijn samenwerking met de moskeeën bij het onderzoek van de kandidaturen opschroeven. "De realiteit noopt tot de grootst mogelijke waakzaamheid om ons land maximaal te vrijwaren van radicale en gewelddadige ideologieën", aldus Echallaoui. Hij rekent op de "uitstekende medewerking van de verantwoordelijken van de moskeeën, die al bijzonder werk verrichten".



De Moslimexecutieve pleit voor de erkenning van meer moskeeën. Dat zou volgens de voorzitter "een garantie vormen tegen eventuele schadelijke invloeden binnen de moslimgemeenschap".