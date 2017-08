Steeds meer aanvallen op islamitische doelwitten in Spanje

Door: redactie

23/08/17 - 14u33 Bron: ANP

Antimoslimleuzen op de moskee van Sevilla. © rv.

Aanslagen Spanje Na de aanslagen in Spanje van afgelopen week is het aantal aanvallen op islamitische doelwitten in het land drastisch gestegen. Ten minste vier moskeeën in Granada, Fuenlabrada, Logroño en Sevilla hebben de afgelopen dagen melding gemaakt van vernielingen en aanvallen. "We registreren dezer dagen een brute golf van vijandigheid tegen de islam", zegt het Spaanse Burgerplatform tegen Islamofobie in de krant El Paìs.