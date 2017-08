Moslimexecutieve veroordeelt aanslag op Ramblas

Door: redactie

De dag na de aanslag met de camionette gaat het leven op de Ramblas verder. © Benoit De Freine.

Het Executief van de Moslims van België (EMB) veroordeelt de aanslag van gisteren in Barcelona en betuigt haar medeleven aan de naasten van de slachtoffers en de inwoners van Barcelona. Dat laat de executieve vrijdag weten in een persbericht.

"Het Executief van de Moslims van België veroordeelt met klem de terroristische aanslag gepleegd in Barcelona, de Mediterraanse stad die bekendstaat voor haar interculturele dialoog", zo klinkt het. "Deze afschuwelijke aanslag op de beroemde stadsbuurt in Barcelona is een nieuwe aanval tegen de mensheid en heeft het hart van de Catalaanse stad geraakt, alsook haar toeristen en jeugd."



De Executieve voegt er nog aan toe dat "de valstrik, die opgezet werd door terroristische groeperingen uit alle hoeken in de hoop chaos en een botsing der beschavingen en culturen te bereiken, geen weerklank zal vinden bij onze bevolking. Barcelona is net als Brussel een stad waar steun en solidariteit heersen over haat en bitsheid."