Britse vrouw (19) ontvoerd en vermoord vanwege relatie met Arabische moslim

kv

25/07/17 - 20u23 Bron: The Guardian, VIBE

Celine Dookhran © Twitter.

In het Britse Kingston upon Thames is vorige week het lichaam aangetroffen van een negentienjarige vrouw van Indiase afkomst. Volgens de openbare aanklager werd de tiener, zelf een moslima, vermoord omdat ze een relatie had met een Arabische moslim.

De politie trof vorige woensdag het lichaam van de negentienjarige Celine Dookhran aan in een koelkast in een woning in Kingston upon Thames. De vrouw werd eerder ontvoerd uit haar huis in zuid-Londen door twee mannen, Mujahid Arshid (33) en Vincent Tappu (28). De verdachten werden gearresteerd.



Uit de lijkschouwing bleek dat de vrouw de keel werd overgesneden. "De overledene had een relatie met een Arabische moslim en de familieleden keurden deze relatie af omdat ze Indiase moslims zijn," zegt openbare aanklager Binita Roscoe. Volgens Britse media gaat het om een eremoord. Het onderzoek is echter nog aan de gang.



Dookhran werd teruggevonden nadat een tweede slachtoffer, een vrouw van in de twintig, aan de ontvoerders wist te ontkomen. De vrouw liet zich verzorgen in het ziekenhuis nadat de belagers hadden geprobeerd om ook haar de keel over te snijden. Daar vertelde ze de politie dat ze niet het enige slachtoffer was.



De tweede vrouw vertelde aan de rechter dat de ontvoerders bivakmutsen droegen en stroomstootwapen gebruikten. De vrouwen werden in stoffen hoezen gerold, in een wagen geplaatst en verschillende kilometers meegenomen. "Haar gezicht en haar mond werden afgeplakt met ducttape. Haar handen werden bij elkaar gebonden met kabelbinders en haar voeten met een touw," vertelde openbare aanklager Binita Roscoe aan de rechter.