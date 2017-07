Bestuur Fatih-moskee zegt gesprek met Homans af

Bewerkt door: redactie

Het geplande gesprek tussen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) en het bestuur van de Fatih Camii-moskee morgen in Beringen is afgelast. Dat laat zowel het bestuur als het kabinet van de minister weten. De N-VA-minister heeft de erkenning van de moskee vorige week ingetrokken.

Het moskeebestuur nodigde minister Homans uit voor een onderhoud, nadat maandag was bekend geraakt dat ze de erkenning van het gebedshuis intrekt omdat "bevolkingsgroepen er tegen elkaar worden opgezet". De minister ging in op de uitnodiging, maar was niet van plan om haar beslissing om te keren. "Mijn beslissing is onherroepelijk. Het ministerieel besluit is al ondertekend en verstuurd", aldus minister Homans.