"Steden zouden moeten beslissen over erkenning moskeeën, niet Homans"

21/06/17 - 18u27 Bron: Belga

Eigenlijk zouden de steden moeten beslissen over het al dan niet erkennen van een moskee, en niet minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Dat zegt de Vilvoordse schepen Jo De Ro (Open Vld). "Zelfs de stad Antwerpen pleitte vanochtend voor meer erkende moskeeën", zegt het Vlaamse parlementslid en na een werkbezoek.

De Vlaamse en federale parlementscommissies rond deradicalisering brachten vanmorgen een werkbezoek aan de stad Antwerpen. "De stad is al in 2005 met deradicalisering begonnen, ze heeft toen al een zakboekje opgesteld. Sindsdien gaat ze met andere besturen in overleg om hen op te leiden", zegt Nadia Sminate (N-VA), voorzitster van de Vlaamse commissie.



Opvallend is dat ook de Antwerpse diensten vragen om meer moskeeën te erkennen, vindt Jo De Ro. Momenteel zijn er slechts een vijftal van de zestig moskeeën erkend in de stad. "Met erkende moskeeën kan veel makkelijker contact worden gelegd", zegt hij. "De overheid heeft dan ook een stok achter de deur, bijvoorbeeld om te controleren op het verspreiden van haatboodschappen."



Twintig dossiers on hold

Bevoegd minister Liesbeth Homans liet vorige maand echter weten voorlopig geen moskeeën meer te zullen erkennen. Ze wil eerst via een extern bureau laten onderzoeken of de criteria waaraan lokale geloofsgemeenschappen moeten voldoen wel gerespecteerd worden. Staatsveiligheid leverde een positief advies af voor twintig moskeeën, maar de procedure staat voorlopig dus on hold.



"Eigenlijk zou niet de minister moeten instaan voor de erkenning, maar het lokale niveau", vindt Jo De Ro. De Antwerpse politie benadrukt dat het om een vertrouwelijke vergadering ging en gaat niet verder in op de zaak.



Beroepsgeheim

Bij het werkbezoek kwam ook het heikele thema van het beroepsgeheim aan bod. Verschillende partijen willen dat opheffen voor het overleg op lokaal niveau. "



Het beroepsgeheim mag nooit misbruikt worden, maar in de Lokale Integrale Veiligheidscel zou men in alle confidentialiteit alles met elkaar moeten kunnen doorpraten", vindt Sminate. In die veiligheidscel zetelen onder meer het stadsbestuur en de politie, maar ook welzijns- en jeugdwerkers.