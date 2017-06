"Noem einde ramadan niet 'Suikerfeest'. Pasen is toch ook geen chocoladefeest"

EB

De Gentse Moskeeënkoepel, een vereniging van achttien islamitische gebedshuizen in Gent, roept op om het feest op het einde van de ramadan niet langer 'Suikerfeest' te noemen, maar wel 'Ramadanfeest' of 'Eid al-Fitr'. Dat bevestigt voorzitter Demir Ali Köse.

"De benaming Suikerfeest ontstond in Turkije na de val van het Ottomaanse rijk, toen het secularisme opkwam en men religie en alles wat daarmee te maken had zoveel mogelijk naar de privé verwees", zegt voorzitter Ali Köse. "Daarom werd ook de benaming van het einde van de Ramadan gewijzigd".



De Gentse moskeeën roepen moslims en niet-moslims nu op om de naam 'Ramadanfeest' of 'Eid al-Fitr' te gebruiken. "De benaming Suikerfeest dekt de religieuze lading niet. Pasen wordt ook niet chocoladefeest genoemd", klinkt het.



De ramadan eindigt dit jaar op 24 juni.