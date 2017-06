Antwerpse jood bedankt helpende moslim in ontroerende open brief

kv

8/06/17 - 21u21 Bron: Facebook

© Facebook - Joseph Steinmetz.

Joseph Steinmetz, een joodse inwoner van Antwerpen, heeft op Facebook een open brief geschreven aan een onbekende man, een moslim, die hem op een lastig moment uit de nood hielp. "Heel de weg terug was ik gewoon muisstil van verbazing, dar er iemand, zoals jij, zonder te twijfelen een onbekende jood verder helpt," schrijft hij.

Steinmetz was met de fiets naar de fietsenmaker gereden om er zijn andere fiets op te pikken. Hij was ervan overtuigd dat het best te doen zou zijn om met een fiets in elke hand weer naar huis te wandelen. Onderweg stopte hij nog aan het postkantoor voor de afhaling van een "achtergelaten briefje" dat uiteindelijk twee dozen bleken te zijn. Overladen met twee fietsen en twee dozen probeerde Steinmetz zich huiswaarts te begeven.



Zijn gestommel ontging een toevallige voorbijganger niet. "Zonder nog maar enige seconde te twijfelen pakte je een van men fietsen vast en vroeg je me pas dan naar waar ik moest stappen. Ik werd daar even stil van, ik was er toch wel ietwat verbaasd van dat er uit het niets een wildvreemde man, zonder dat hij je ook maar iets verschuldigd is, komt helpen omdat hij zag dat ik daar een beetje aan het worstelen was met beide fietsen. Stil en stotterend (duidelijk nog wat verstomd van je ongelofelijke gebaar) antwoordde ik je 'daar, achter het hoekske, daar moet ik zijn'. En jij direct met een grote glimlach terug antwoordde 'is geen probleem broeder, kom ik help je tot aan je deur'," zo beschrijft Steinmetz de ontmoeting met de moslim die de juiste man op de juiste plaats bleek te zijn.



"Dit heeft zonet mijn respect jegens moslims, de mensheid, maar boven alles, jezelf in één klap verdubbeld!" aldus Steinmetz, die hoopt dat zijn bericht verder verspreid wordt zodat hij de kans krijgt om de man in kwestie persoonlijk te bedanken.



"Nogmaals, vanuit de bodem van mijn hart, dank u! Dank u, voor het helpen, dank u voor het herstel van mijn geloof in de goede mens en in het tonen dat mensen uit verschillende religies perfect met elkaar kunnen omgaan en elkaar te hulp kunnen schieten! Duizend maal dank!," zo sluit hij af.



Het bericht van Steinmetz werd ondertussen al meer dan 2000 keer gedeeld.