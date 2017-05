"Overlast aan feestzaal door moslims? Giet er varkensbloed uit"

AS

Burgemeester Henri Dumont is verbolgen. © Foto Mine Dalemans.

Heers Yves Rega (N-VA), OCMW-voorzitter en schepen van Gelijke Kansen in Heers, ligt onder vuur om een racistische uitspraak tijdens de gemeenteraad. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Over een feestzaal waar moslims in het weekend overlast zouden veroorzaken, zei hij: "Anders moeten we de slagers uit de buurt eens vragen of ze aan de ingang varkensbloed willen uitgooien." Burgemeester Henri Dumont (lijst Dumont) dient een klacht in wegens racisme.

Het is niet de eerste keer dat de overlast aan feestzaal El Nayed ter sprake komt op de gemeenteraad van Heers. Oppositieraadslid Brigitte Machiels trok donderdag opnieuw aan de alarmbel: "Dit gaat escaleren, zeker als dit weekend ernaast een nieuw café opent."



"Ik heb de oplossing voor het probleem", antwoordde Rega daar lachend op. "Anders moeten we de slagers uit de omgeving eens vragen of ze aan de ingang varkensbloed willen uitgieten. Dan is het direct gedaan met feesten."