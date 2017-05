Moslimexecutieve: "Raad van State moet zich over Waals verbod onverdoofd slachten buigen"

Door: redactie

De Moslimexcutieve, het vertegenwoordigend orgaan van de moslimgemeenschap in ons land, vraagt dat het Waals Parlement het advies vraagt van de Raad van State over het decreetvoorstel rond onverdoofd slachten. Dat voorstel is al in de bevoegde commissie goedgekeurd, maar moet nog door het voltallige parlement worden gestemd. Ook het Centraal Israëlitisch Consistorium, het orgaan van de joodse gemeenschap, vroeg vrijdag al hetzelfde.