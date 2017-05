Moslimexecutieve over bangmakerij moslimkinderen: "Heksenjacht"

kv

Opschudding in Vlaanderen nadat radicaliseringsexpert Montasser AlDe'emeh gisteren naar buiten kwam met het nieuws dat tienduizenden Belgische moslimjongeren leven in angst. Ouders, leerkrachten in Koranscholen en imams in moskeeën leren hun kinderen immers dat er hen pure gruwel te wachten staat in het hiernamaals als ze geen goede moslim zijn. Mohamed Achaibi, vicevoorzitter van de Moslimexecutieve, besprak het thema vanavond in Terzake.

"Het is niet aan islamleerkrachten en niet aan imams om kinderen en volwassenen bang te maken. Wij moeten binnen de moskeeën en in de islamklassen vrede verspreiden." Mohamed Achaibi Volgens Achaibi is er de laatste maanden een heksenjacht aan de gang tegen de islam en moslims in het algemeen en hij betreurt dat scholen dergelijke problematieken niet aankaarten bij de Moslimexecutieve. "Ik betreur dat we in ons onderwijs CLB's hebben, die ook wel contact hebben met die kinderen, en dat we tot op vandaag nog nooit een klacht hebben gekregen met betrekking tot het verhaal dat we de laatste dagen te horen krijgen," vertelt hij in Terzake.



Achaibi geeft toe dat de verhalen herkenbaar zijn en ontkent hun bestaan zeker niet. Ze kaderen volgens hem binnen een bepaald volksgeloof, maar hij beklemtoont dat het niet de retoriek is die de islamleerkrachten aan kinderen horen over te brengen.



Over de bangmakerij is hij duidelijk: "God is de barmhartige God. Dat is in de drie monotheïstische godsdiensten het geval. Het is niet aan islamleerkrachten en niet aan imams om kinderen en volwassenen bang te maken. Wij moeten binnen de moskeeën en in de islamklassen vrede verspreiden."