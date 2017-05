Homans reageert op moskeeën: "Ik sluit geen compromissen als het gaat om veiligheid en integratie"

Bewerkt door: SG, ADN

erkenning moskeeën "Als ik vragen krijg vanuit de lokale besturen en provincies omdat zij niet weten wat van hen wordt verwacht, dan kan men toch niet verwachten dat ik gewoon moskeeën ga erkennen?" Zo reageert Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) op de kritiek van de burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op haar beslissing om de erkenningen van moskeeën on hold te zetten. "Als ik blind ga erkennen en er gebeurt toch iets, in of rond die moskee, dan zal ik als eerste met de vinger worden gewezen", verklaarde minister Homans in De Zevende Dag.

"Als ik bijvoorbeeld een brief wil sturen naar een moskeebestuur is er quasi niemand die het juiste adres weet. Dat kan toch niet? Ik vind dat heel gevaarlijk" Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) Zoals bekend besliste de Vlaamse viceminister-president voorlopig geen moskeeën meer te erkennen. Eerst laat ze de procedure voor de erkenningen tegen het licht houden door een extern bureau. In De Zondag zegt Kortrijks burgemeester Van Quickenborne de N-VA-minister niet te begrijpen en haalt daarbij het voorbeeld aan van zijn eigen stad.



"Het moskeebestuur hier is onlangs volledig vernieuwd. Dat zijn nu allemaal mensen die goed geïntegreerd zijn en Nederlands spreken. Ze hebben een prima erkenningsdossier klaar, maar krijgen nu te horen dat ze geen kans maken. Dat is problematisch. Als je niets erkent, zet je correcte moskeeën op dezelfde lijn als radicale moskeeën", aldus Van Quickenborne. "Hoe kan je dit nu uitleggen aan moslims die het goed menen?"

Onduidelijkheid "Ik kan de retoriek van 'beter een erkende moskee, dan niet' wel volgen. Maar dan wel met dien verstande dat er controle is. En die is er momenteel niet" Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) Dat Vlaams minister Homans geen enkele moskee meer wil erkennen, heeft te maken met de onduidelijkheid die er heerst over de vraag of ze voldoen aan alle Vlaamse criteria.



"De erkenning is een Vlaamse bevoegdheid. Door de aanslagen die gebeurd zijn, is de focus van de federale overheid en staatsveiligheid veranderd. Zij richten zich nu terecht op de hoofddreigingen: terrorisme, extremisme, spionage en clandestiene inmenging. Wij hebben vanuit Vlaanderen onze eigen criteria voor erkenning, onder meer de vraag of men zich bezighoudt met inburgering. Maar daar heeft men federaal nu geen zicht meer op, door die - overigens terechte - focus op andere zaken."



Hoe wil Homans die onduidelijkheid dan aanpakken? "Veel gemeenten weten niet meer hoe ze de Vlaamse erkenningscriteria kunnen nagaan. Dan is het goed om de procedure onder de loep te nemen: weten alle actoren wat er van hen verwacht wordt? Als ik bijvoorbeeld een brief wil sturen naar een moskeebestuur is er quasi niemand die het juiste adres weet. Dat kan toch niet? Ik vind dat heel gevaarlijk. Ik sluit geen compromissen als het gaat om veiligheid en integratie."

"Garagemoskee" Homans kan naar eigen zeggen de retoriek volgen dat je beter een moskee erkent waarop je dan controle kan uitoefenen, dan dat er een "garagemoskee" ontstaat waarop je geen enkel zicht hebt. Voorwaarde is dan wel dat je controle hebt en daarover zegt de minister dat ze onvoldoende en niet regelmatig genoeg informatie doorkrijgt over de Vlaamse erkenningscriteria.