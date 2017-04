"Man en vrouw zijn gelijk, ook in de islam. Alleen begrijpen sommige moslimmannen dat compleet fout"

redactie

26/04/17 - 22u03 Bron: Knack

Imam Ndiaye Mouhameth Galaye © belga.

"Een moslim die vrouwen als minderwaardige wezens behandelt, zit eigenlijk vast in een pre-islamitische visie." Dat zegt Ndiaye Mouhameth Galaye, imam van de Grote Moskee in Brussel in een interview met Knack. Hij gaat in het interview in op de gelijkheid tussen man en vrouw in de islam.

'Gelijkheid van man en vrouw in de Koran? In strijd met de waarheid', zo schreef professor emeritus filosofie aan de UGent Etienne Vermeersch vorige week in een opiniestuk. Vermeersch staaft die bewering met enkele verzen uit de Koran.



In een interview in Knack wordt dat genuanceerd door Ndiaye Mouhameth Galaye - de man die in Vlaanderen bekendheid verwierf na zijn getuigenis voor de parlementaire onderzoekscommissie na de aanslagen van 22 maart. "Ook al zijn man en vrouw fysiek verschillend, voor de wet zijn ze elkaars gelijken en ook in de islam is dat zo", zegt hij.



Toch erkent hij dat er nog veel werk aan de winkel is. "Sommige moslimmannen begrijpen dat compleet fout", zo legt hij uit. "Op het pre-islamitische Arabische Schiereiland, in de tijd voor de Profeet dus, had de vrouw geen recht op leven. De Profeet heeft dat soort dingen gecorrigeerd. Een moslim die vrouwen als minderwaardige wezens behandelt, zit eigenlijk vast in een pre-islamitische visie." Lees ook Directeur Grote Moskee: "Commissieleden hebben enkel gehoord wat ze wilden horen"

Patrick Dewael geeft imam en voorzitter Grote Moskee aan voor meineed

Hoorzitting directeur Grote Moskee is "kaakslag" voor onderzoekscommissie