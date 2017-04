Bourgeois: "Integratie is een wederkerig verhaal: wij moeten van onze kant ook meer inspanningen leveren"

Bewerkt door: kv

Vlaams minister-president Geert Bourgeois mengt zich in het integratiedebat. In een interview met Knack laat de N-VA'er verstaan dat autochtoon Vlaanderen ook in eigen boezem moet durven kijken. "We moeten ons afvragen of we geen tandje moeten bijsteken", aldus Bourgeois. "Integratie is een wederkerig verhaal. Het is zij én wij. Wij moeten van onze kant ook meer inspanningen leveren."

Het integratiedebat is de jongste tijd weer erg actueel, met dit weekend nog een staatssecretaris die zegt niet te geloven in een Europese islam en een partijvoorzitster die "onze manier van leven" "ongetwijfeld superieur" noemt aan alle andere in de wereld. Ook Bourgeois is naar eigen zeggen erg begaan met het thema. "Integratie moet een topprioriteit zijn. Na wereldvrede is dat mijn grootste bekommernis", aldus de minister-president.

Islam Bourgeois schuwt de kritiek niet. Zo hekelt hij de greep van het Turkse regime op sommige moskeeën in Vlaanderen. "Een moskee mag niet actief bijdragen aan een split in de Turkse gemeenschap en in de Vlaamse samenleving", klinkt het onder meer. De N-VA'er toont zich ook "erg ontgoocheld" in de reactie van de moslimexecutieve op het akkoord rond een verbod op onverdoofd slachten.



De minister-president vindt dat we "een betere overlegvorm nodig (hebben) om met de moslims tot een betere verstandhouding te komen". "Er zijn imams die vooruit willen", zo verwijst Bourgeois naar "jonge, in Vlaanderen opgegroeide imams zoals Khalid Benhaddou, Brahim Laytouss en Nordine Taouil". En hij laat verstaan dat hij van imams al signalen kreeg over de nood aan een "overleg- of contactorgaan" op Vlaams niveau.

Grote sprong Bourgeois toont ook begrip. "Sommige nieuwkomers moeten inderdaad in één of twee generaties de sprong maken waar wij veel langer over hebben gedaan", aldus Bourgeois, sprekend over het homohuwelijk en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. "Wij respecteren hun private cultuur, maar zij moeten ook deelnemen aan de publieke cultuur. Ik besef ook wel dat zoiets best lastig is.