Open Vld wil financiering religies stopzetten

15/04/17 - 08u06 Bron: Belga

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. © belga.

godsdienst Open Vld wil niet dat de overheid religies nog financiert. Dat zegt voorzitster Gwendolyn Rutten dit paasweekend in de Mediahuis-kranten. Rutten wil sleutelen aan grondwetsartikel 181, dat de financiering regelt van de erediensten en de vrijzinnigheid. Dat moet wel nog voor herziening vatbaar verklaard worden.

Rutten grijpt de discussie over de Beringse Fatih-moskee aan om het hele systeem van overheidsfinanciering voor religies in vraag te stellen. "De tijd is rijp om deze discussie aan te vatten", aldus Rutten. "Alle religies moeten zichzelf bedruipen." Alleen het patrimonium wil de Open Vld-voorzitster buiten de discussie houden. Dat maakt deel uit van een traditie en de financiering van historisch waardevolle gebouwen en kan een onderdeel van het cultuurbeleid worden.

Hoe gelovigen hun eigen erediensten zullen moeten bekostigen, zegt Rutten er niet bij. Wel hekelt ze de manier waarop alle betrokkenen elkaar vandaag "in een houdgreep" houden. De katholieke eredienst krijgt te veel geld als je kijkt naar het aantal gelovigen, de islam te weinig. En de georganiseerde vrijzinnigheid zou blokkeren omdat haar werking zonder subsidies in gevaar komt.

Homans

Minister van Gelijke Kansen, Inburgering en Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. © Photo News.

Een en ander houdt in dat Open Vld ook af wil van de financiering voor erkende moskeeën. "We gaan geld toch niet gebruiken als glijmiddel voor een Europese islam?", aldus Rutten, op een moment dat in het parlement steeds meer stemmen opgaan om de buitenlandse financiering van moskeeën aan banden te leggen.



Ze schaart zich ook achter N-VA-minister Liesbeth Homans, die de erkenning van de Fatih-moskee wil intrekken. Meer nog: "Alle Diyanet-moskeeën doen in Vlaanderen aan politiek. Waarom richt de minister zich op één enkele moskee, ze komen allemaal in aanmerking om hun erkenning te verliezen", besluit Rutten.