Imam weg met 28.000 euro voor goede doel

KW

15/04/17 - 05u30

© kos.

Politie en gerecht zijn op zoek naar Anas El Abbas, de 24-jarige plaatsvervangende imam van Vilvoorde. De voorbije maanden riep hij de moslimgemeenschap in en rond de moskee op om geld te storten voor allerhande goede doelen. Het bleek uiteindelijk vooral om zijn eigen portemonnee te gaan.

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde is Anas El Abbas weg met 13.000 euro, volgens de moslimgemeenschap is dat zelfs 28.000 euro. "Een imam heeft aanzien. Dat net zo iemand ons vertrouwen schaadt, komt heel hard aan."



Er zijn vermoedens dat El Abbas niet aan zijn proefstuk toe is en ook in Nederland en Duitsland gezocht wordt voor gelijkaardige feiten. Lees het hele verhaal in onze Pluszone. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.