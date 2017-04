Moslimexecutieve: "Overheid moet zorgen voor meer slachthuizen voor Offerfeest"

EB

"De overheid moet zorgen voor meer capaciteit om schapen te kunnen slachten voor het Offerfeest", zo reageert de Moslimexecutieve op het feit dat in Limburg enkel Genk een tijdelijk slachthuis zal openen tijdens het Offerfeest.

Omdat er te weinig slachthuizen zijn, kunnen heel wat moslims hun ritueel niet beleven. Dat negeren kan ook niet door de beugel, het gaat hier over godsdienstbeleving die in het gedrang komt Mohamed Achaibi, woordvoerder van de Moslimexecutieve

Dit jaar zal voor het Offerfeest geen tijdelijk slachthuis worden ingericht in Beringen. Om in 2017 een vergunning te krijgen, moesten bepaalde verbeteringen aan het slachthuis worden aangebracht, zoals het professionaliseren van de medewerkers. Daarvoor werd er naar een externe partner gezocht, maar die werd niet gevonden. Er zal bij het Voedselagentschap (FAVV) dus geen erkenningsaanvraag ingediend worden.



"Wij zeggen al jaren dat de capaciteit om schapen te kunnen slachten tijdens het Offerfeest te laag is", aldus Mohamed Achaibi, woordvoerder van de Moslimexecutieve. "En dat is in heel Vlaanderen het geval, niet enkel in Limburg." Omdat er te weinig slachthuizen zijn, kunnen heel wat moslims hun ritueel niet beleven, aldus Achaibi. "Dat negeren kan ook niet door de beugel, het gaat hier over godsdienstbeleving die in het gedrang komt."



Behalve de moslims in Beringen maakten ook de besturen van Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Ham, Leopoldsburg, Lummen, Zonhoven, Peer en Tessenderlo de afgelopen jaren gebruik van het tijdelijke slachthuis in Beringen. De burgemeester van Genk, Wim Dries (CD&V), verwacht dat die gemeenten zullen aankloppen in Genk. "De eerste dag is ons tijdelijke slachthuis vooral gereserveerd voor onze eigen inwoners, maar waarschijnlijk ook voor de moslims van Hasselt en Maasmechelen. Dat hebben we maanden geleden al afgesproken", aldus burgemeester Dries. "Ook van Houthalen-Helchteren hebben we al een aanvraag binnen gekregen. Dat zal voor de tweede dag zijn, samen met nog enkele andere gemeenten. Maar we zullen moeten bekijken hoeveel capaciteit we hebben voor we iedereen toelaten. We kunnen maximaal 800 schapen per dag slachten."



De Moslimexecutieve juicht het initiatief van de stad Genk toe. "Het is een heel goed idee om tijdens het Offerfeest tijdelijke slachthuizen in te richten", aldus Achaibi. "Zulke projecten verdienen navolging, maar het is aan de steden en gemeenten om daarover na te denken."