Justitieminister Geens roept Homans tot de orde in dossier moskee Beringen

Door: redactie

12/04/17 - 13u16 Bron: Belga

De Fatih-moskee in Beringen. © belga.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vindt het niet kunnen dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), zonder overleg met de Staatsveiligheid, informatie van de dienst in het openbaar heeft aangewend als argumentatie om de procedure op te starten voor het intrekken van de vergunning van de Fatih-moskee in Beringen. Het is voor de minister bovendien not done zich enkel te baseren op een rapport van de Staatsveiligheid waar het dossier slechts zijdelings aan bod komt.

Volgens minister Homans blijkt uit informatie van de Staatsveiligheid dat de werking van de moskee in strijd is met de erkenningsvoorwaarden voor moskeeën die zij moet bewaken. De Staatsveiligheid stelde echter vragen bij de manier waarop Homans haar rapporten interpreteert. Maandag klonk in het Vlaams parlement eveneens kritiek op de lezing en manier van werken van de N-VA-minister, zowel op de oppositiebanken als binnen de meerderheid.



In een mededeling op zijn website wijst minister Geens er op dat de rapporten bevestigen dat Diyanet nauw verwant is aan het Erdogan-regime, maar dat ze geen bewijs vinden van spionage, inmenging, terrorisme of extremisme. Het gaat volgens de rapporten ook om een gematigde islam van een Soennitische strekking waarbij tot dusver geen radicalisering werd waargenomen.



Geens maakt duidelijk dat Homans eerst de Staatsveiligheid had moeten contacteren alvorens ze haar beslissing publiek bekendmaakte. "Het is duidelijk dat informatie van een inlichtingendienst publiek gebruiken als argumentatie voor een bepaalde overheidsbeslissing zonder dit vooraf te overleggen met die dienst niet kan. Het valt immers niet uit te sluiten dat door deze informatie publiek te maken, de binnenlandse bron van de informatie, of de relaties van de inlichtingendienst met haar buitenlandse bronnen en partners in het gedrang worden gebracht".



Minister Geens, die de voogdij heeft over de Staatsveiliheid, vindt het evenmin kunnen "zich voor een beslissing in een concreet dossier volledig en uitsluitend te baseren op een rapport van de Veiligheid van de Staat waar het dossier slechts zijdelings en eerder toevallig in aan bod komt". Hij wijst er daarbij op dat in een geval als dit, "de verkeerde toewijzing van argumenten, niets dan vervelende vragen aan de Veiligheid van de Staat oplevert van partnerdiensten, waarop de Veiligheid van de Staat niets dan ongemakkelijke antwoorden kan geven".



De CD&V'er onderstreept dat de hoofdtaak van de Staatsveiligheid er niet in bestaat de belangrijkste bron te zijn van erkennings- of intrekkingsbeslissingen van moskeeën door de bevoegde gewestministers. Daarvoor beschikken de ministers over eigen decretale criteria en eigen diensten. "De Veiligheid van de Staat zal in de regel enkel tussenkomen als er substantiële en pertinente indicaties zijn dat er een dreiging bestaat van terrorisme, extremisme, spionage of (clandestiene) inmenging. Polarisatie binnen de gemeenschap en politieke beïnvloeding door het thuisland zijn enkel een aandachtspunt in zoverre zij een aspect vormen van één van de vier voorgaande dreigingen", preciseert Geens.



Een keer per jaar maakt de dienst een evaluatie van elke erkende moskee om na te gaan of er pertinente en substantiële indicaties bestaan van een van de vier hoofddreigingen. Enkel in dat geval wordt een inlichtingenonderzoek gestart. Bij een ad hoc vraag van een gewestminister is dezelfde procedure toepasbaar.