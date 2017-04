"Hij heeft mij publiek vernederd": man riskeert 12 maanden cel voor racistische scheldpartij in bakkerij

Kim Aerts

11/04/17 - 17u40 Bron: eigen berichtgeving

Ikrame (37), moeder van drie, is geboren in België en woont al 12 jaar in Kessel-Lo. © Vertommen.

Kessel-Lo De 37-jarige Ikrame uit Kessel-Lo wou vorig jaar in november zoals altijd een brood kopen bij de bakker in de buurt. Bij het buitengaan, werd ze vies bekeken door de 56-jarige Marc M. Toen de moslima verhaal ging halen, schold hij haar de huid vol. Het bakkerspersoneel moest de man zelfs in bedwang houden in afwachting van de politie. "Ik wist niet wat mij overkwam", reageert de vrouw nog altijd onthutst. De vijftiger riskeert 12 maanden cel maar vraagt de vrijspraak.

De 37-jarige Ikrame, moeder van drie, is geboren in België en woont al 12 jaar in Kessel-Lo. Vorig jaar in november had ze net haar dochter afgezet aan school toen ze om een brood ging bij de bakker om de hoek. De klant achter haar was Marc M.

"Hij bekeek mij echt vies en ik keek meteen weg." "In de winkel merkte ik al dat hij aan het briesen was. Hij bekeek mij echt vies en ik keek meteen weg. Ik voelde mij in het nauw gedreven", vertelt Ikrame. Toen ze buiten was, begon de vijftiger te gesticuleren. Ikrame raapte haar moed bij elkaar en ging terug naar binnen om uitleg te vragen.



"Ik ging niet terug om ruzie te maken zoals hij beweert. Hij wou echt die confrontatie, schreeuwde en duwde mij tegen de toog. Ik heb toen meteen gevraagd om de politie te bellen. De bakkersvrouw was zelfs helemaal in shock."

Vernedering "Die publieke vernedering was het ergste. Ik vraag me nog altijd af waarom ik zo behandeld ben geweest." Zelfs terwijl de politie werd opgeroepen bleef de man zich racistisch uitlaten. Enkele bakkersgasten moesten de man in bedwang houden om erger te voorkomen. Hij schreeuwde de vrouw toe dat ze hier niet in Marokko was, dat ze zich moest integreren en dat de islam het rotste is wat er bestaat.



"Sommige klanten durfden zelfs daardoor niet meer binnenkomen. Ik wist niet wat mij overkwam en begon te huilen. Die publieke vernedering was het ergste. Ik vraag me nog altijd af waarom ik zo behandeld ben geweest."

Rechtbank "In mijn dromen wou ik misschien wel dat hij sorry zou zeggen en dat het daarmee afgelopen zou zijn." Ikrame diende klacht in bij de politie waarop de zaak voor de rechter werd gebracht. De moslima hoopte de man in de rechtbank te zien maar M. liet zich verdedigen bij monde van zijn advocaat. "Ik had graag gehoord dat hij hulp zou zoeken want ik denk echt dat hij dat kan gebruiken. In mijn dromen wou ik misschien wel dat hij sorry zou zeggen en dat het daarmee afgelopen zou zijn. Maar eigenlijk moet ik hem niet meer horen. Hij woont zelfs maar een straat verder. Die plek vermijd ik nu en mijn brood koop ik ergens anders."



De procureur zag zich genoodzaakt een zware straf te vorderen en vroeg 12 maanden cel en 1.200 euro boete voor de man. Ook het gelijkekansencentrum Unia stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg een euro provisionele schadevergoeding.