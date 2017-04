Moslimexecutieve roept na recente terreur op om "niet in deze val voor onze democratie te trappen"

Bewerkt door: ADN

Het Executief van de Moslims van België veroordeelt de aanslagen in Egypte, Zweden, Rusland en Groot-Brittannië. Volgens de Moslimexecutieve hebben de aanslagen als doel mensengemeenschappen tegen elkaar op te zetten. Ze vraagt in een mededeling om niet in "deze val voor onze democratie" te trappen.