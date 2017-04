Dewael wil gehele erkenningsprocedure van moskeeën tegen het licht houden

Bewerkt door: ADN

11/04/17 - 14u08 Bron: Belga

© belga.

Kamerlid Patrick Dewael (Open Vld) wil dat de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart zich buigt over de volledige erkenningsprocedure van moskeeën. Dat moet er voor de voorzitter van die commissie toe leiden dat de procedures efficiënter verlopen, het aantal moskeeën dat voldoet aan de erkenningsvoorwaarden verhoogt en de controle op de naleving van de voorwaarden verbetert.

Uit de discussie over de moskee in Beringen blijkt dat de hele erkenningsprocedure van moskeeën een ingewikkeld kluwen is waar verscheidene overheidsniveaus en instellingen bij betrokken zijn. Dewael benadrukt dat alle burgers het recht hebben hun godsdienst vrij te beleven en dat ze dat moeten kunnen doen in erkende gebedsplaatsen die vrij zijn van politieke of extremistisch religieuze druk en die de fundamentele principes van onze Grondwet respecteren.



Daarom zal de liberale fractieleider aan de onderzoekscommissie naar de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek voorstellen zich ook te buigen over de erkenningsprocedure, de controle op de voorwaarden en een eventuele intrekking, "met respect voor de bestaande bevoegdheidsverdeling".