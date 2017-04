Zuhal Demir: "Beke ziet moslims als kiesvee"

Door: redactie

Zuhal Demir heeft Wouter Beke (CD&V) heel wat verwijten naar het hoofd geslingerd. © photo_news.

Zuhal Demir (N-VA), de nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen, haalt in een interview in De Zondag scherp uit naar de CD&V. Ze verwijt partijvoorzitter Wouter Beke "moslims te zien als kiesvee".

Demir baseert haar stelling op een aantal uitspraken van CD&V-ers. "Mieke Van Hecke die zegt dat haar partij de enige optie is voor moslims. Of in Genk: CD&V-burgemeester Wim Dries en zijn schepen van Turkse afkomst Ali Caglar die twee jaar geleden op de eerste rij staan te applaudisseren voor Erdogan. Diezelfde schepen zei onlangs zelfs dat de persvrijheid er in Turkije op vooruitgaat. Denk je dat Wouter Beke die man terugfluit? Helemáál niet", luidt het in De Zondag. Ook het feit dat CD&V-parlementslid Veli Yüksel niet wou weten van de herdenking van de Armeense genocide en hiervoor niet op de vingers werd getikt door Beke, krijgt kritiek.



"Ik vind dat niet gezond. Alles kan in ruil voor stemmen. Dat is onverantwoorde politiek. Politici moeten de democratische waarden onderschrijven. Ik wil de Vlamingen waarschuwen: CD&V is de nieuwe moslimpartij", zegt de N-VA-politica over haar coalitiepartner in de federale regering.